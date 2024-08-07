Amerika Türkiye'yi Rusya ile yasa dışı ticaretin sonuçları konusunda uyardı

Financial Times gazetesinin haberine göre, bu ülkenin sözde düşmanlarının hassas Amerikan teknolojisine erişmesini engelleme bahanesiyle ülkesinin çabalarına öncülük eden ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Mattew Axelrod, geçtiğimiz günlerde kaçak ticareti durdurmaya yönelik bu çalışmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da Türk yetkili ve yöneticilerle görüşmelerde bulundu.

Amerikan üst düzey Ticaret Bakanlığı yetkililerine Axelrod'un mesajı, Türkiye'nin ABD yapımı çipleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaş makinesi için kritik olan diğer parçaları kısıtlamak için daha fazla çaba göstermesi gerektiği yönündeydi.

Axelrod'un Financial Times'da yayınlanan bir açıklamasında, "Amerikan teknolojisinin Rusya'ya yasa dışı akışını durdurmak için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var. " ifadeleri yer aldı.

Axelrod ayrıca, Amerika'da bu tür ürünlerin ihracat kontrol düzenlemelerinin göz ardı edilmesinin sonuçları konusunda Türkiye'yi uyardı.

Financial Times yazısında "ABD'nin son uyarısı, Türkiye'nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdürmesinin etkisi, iki NATO üyesi olarak Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin bozulmasının son göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

Bu gazeteye göre, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana ABD, Avrupa Birliği ve diğer ortakları Rusya'ya karşı geniş yaptırımlar uygulamış, ancak Türkiye bu kısıtlamalara karşı gelerek Moskova ile ticari ilişkilerini artırmıştır.