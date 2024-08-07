Siyonist rejim, yakında güçlü ve kesin bir yanıt alacak

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi bugün yaptığı bir konuşmada, “Siyonist rejim son aylarda cani ABD ve Batılı hükümetlerin desteğiyle suç eylemleri gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri de gazetecilerin şehit edilmesi. Gazze'de son birkaç ayda gazetecilik görevi sırasında 170'den fazla gazetecinin şehit olduğu tahmin ediliyor.” dedi.

Şehit Haniye’nin şehadetinden dolayı başsağlığı dileyen Tümgeneral Musevi, “ Dün Şehit Haniye'nin yerine, çağdaş çağın özel savaşçılarından biri olan özel bir kişinin Hamas'ın siyasi bürosunun başına atanması, Filistinlilerin devam etmek istediği yolu ve Siyonist rejimin bu yolda geleceğine dair hiçbir umudu olmayacağını gösteriyor. Bu rejimin çöküşüne tanık olacağız İnşaallah.” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Musevi konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hiçbir kurala ve yasaya uymayan Siyonist suç çetesi, Şehit Haniye suikastında yaptıklarının yanıtını mutlaka kesin ve güçlü bir şekilde alacaktır. Siyonistlerin kendileri de çöküşlerinin hızlandığının farkına varmışlar ve bu eylemleriyle kendilerini bataklıktan kurtarmak istiyorlar ki bu da kesinlikle gerçekleşmeyecek.