Bakıri Hamas'ın ofisinden: İran, Siyonist rejime kesin yanıt verecek

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran'da Filistin İslami Direniş Hareketi-Hamas'ın temsilcilik ofisini ziyaret ederek, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Şeyh İsmail Haniye'yi andı ve Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kudumi ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli yöneticileri ve uzmanları da hazır bulundu.

Bakıri, Şehit Haniye'nin mücadelesini ve direnişini övdü ve Haniye'nin şehadetinin direniş için bir kayıp olduğunu, ancak Filistin ve bölgede direniş cephesini güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, İslam dünyasının bu hain terör eylemini kınadığını ve Haniye'nin temiz kanının Filistin ve İran halkları arasındaki bağı ve dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.

Bakıri, Siyonistlerin küçük bir bölgede en ileri askeri teçhizatları kullanarak on ay boyunca Filistin halkını yok etmeye çalıştıklarını, ancak sadece sivilleri öldürdüklerini ve sivil alanları vahşice yıktıklarını ifade etti. Filistin halkının direnişi ve Allah'a olan güveni sayesinde yeni bir direniş ve güç dönemi başladığını, Siyonist rejimin zilletinin daha da belirginleştiğini söyledi.

İran'ın ulusal hak ve menfaatlerini savunmak için hukuki, siyasi ve medya kapasitelerinin tümünü kullanma çabalarını vurgulayan Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısının talep edilmesi ve birçok ülkenin dışişleri bakanları ve yetkilileri ile yapılan telefon görüşmeleri gibi çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantısının da talep edildiğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu suç eylemine kesin ve etkili bir yanıt vereceğini söyledi.

Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kudumi de Haniye'nin Tahran'da görkemli bir şekilde defnedilmesini hatırlatarak, İran'ın lideri, Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkının destek ve taziye dileklerinden dolayı teşekkür etti. Kudumi, Haniye'nin ve Filistin direnişinin şehitlerinin kanının direnişi güçlendireceğini ve Siyonist rejimin zulmünü sona erdireceğini belirtti.