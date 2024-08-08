Hizbullah'tan Akka'daki Siyonist rejim askeri merkezlerine İHA'lı saldırı + video

Siyonist rejim kaynakları, Hizbullah'ın intihar İHA'larının Batı Celile bölgesi üzerinde uçtuğunu ve direniş güçlerinin Siyonist mevzilere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Bazı Siyonist kaynaklar, Hayfa, Nahariya ve Şlomi yerleşim birimlerinde patlama ve siren seslerinin duyulduğunu rapor etti.

Bu kaynaklar, intihar İHA'larının Nahariya şehrinde bir araca ve Siyonist rejim ordusuna ait bir askeri üsse isabet ettiğini ve birkaç Siyonistin yaralandığını bildirdi. Bu İHA saldırısının ardından askeri üste yangın çıktığı ve yoğun dumanın yükseldiği gözlemlendi.

Siyonist rejim kaynaklarına göre, Batı Celile bölgesinde en az beş Siyonist bu saldırılar sonucu ağır yaralanmış ve birinin durumu kritik.

Eşzamanlı olarak, Hizbullah, intihar İHA'ları ile Akka şehrinin kuzeyinde bulunan "Şraga" askeri merkezindeki Golani Tugayı komutanlığı ve "Egoz 621" birimi karargahını hedef aldığını açıkladı.