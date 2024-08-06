Kenani: Batı, Gazze'ye karşı savaşa onurunu ve şerefini kaybetmiştir

Kenani, sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda, ABD ve Avrupa'nın sözlüğünde, topraklarını yabancı işgalcilere karşı savunan ve evlerini, ailelerini ve insan onurunu korumak için dişine kadar silahlı ve çocukları ile kadınları öldüren bir orduya karşı savaşan halklar ve grupların terörist olarak kabul edildiğini ifade ederken, aynı şekilde, bu mazlum ve işgal altındaki millete destek veren her tarafın da terörizmi desteklemekle suçlandığını vurguladı.

Kenani mesajının devamında , ancak, 10 ayda 40 binden fazla kişiyi öldüren (bunların yaklaşık 10 bini çocuk) işgalci rejimin terörist olarak kabul edilmediğini, aksine her türlü siyasi, güvenlik, askeri ve silah desteğiyle ödüllendirildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü mesajının sonunda ise Batı'nın Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşta onurunu ve şerefini kaybettiğini ve ahlaki çöküş ile medeniyetin yozlaşmasına uğradığını kaydetti.