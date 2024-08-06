6 Ağu 2024 15:21
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News ID: 85560430
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Lieberman: İran'ın saldırısını beklememiz Tahran için bir başarıdır

6 Ağu 2024 15:21
News ID: 85560430
Lieberman: İran'ın saldırısını beklememiz Tahran için bir başarıdır

Tahran, İRNA - Eski İsrail (rejim) Savunma Bakanı, İsraillilerin İran'ın intikam saldırısını beklemesinin Tahran ve direniş ekseni için başlı başına bir başarı olduğunu belirtti.

İsrail Evimiz Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsraillilerin İran'ın intikam saldırısına karşı beklediğini ifade ederek, "Gün boyunca 'gerginliğin zirvesi ve teyakkuzun gerekliliği' hakkında konuşuyorlar," dedi.

Eski Savunma Bakanı, bu durumun pratikte İran, Hizbullah ve diğer direniş ekseni (Lieberman'a göre "kötülük ekseni") için bir kazanım olduğunu ekledi.

Bu bağlamda,  işgal altındaki bölgelerdeki Siyonist yetkililer de Hizbullah'ın ağır darbeleriyle ilgili olarak, "Savaş devam ediyor ve en kötüsü patlama seslerinin ve sirenlerin hayatımızın bir parçası haline gelmesidir. Yerleşimcilerin evlerine dönmesi için bir şeyler yapılmasını umuyoruz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

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