Meta, Enver İbrahim'in paylaşımlarını sildiği için özür diledi

Meta'nın bir sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın Instagram ve Facebook sayfalarındaki içeriklerin silinmesine neden olan operasyonel hatadan dolayı özür diliyoruz ve bu içerikler yeniden erişilebilir hale getirildi." dedi.

İsmail Haniye'nin suikastının ardından, Meta, Enver İbrahim'in sosyal medya hesaplarında Haniye'nin şehadetiyle ilgili taziye mesajlarını silmişti. Bunun üzerine Malezya, Meta'dan açıklama talep etti.

Malezya İletişim Bakanı ve Başbakanlık Ofisi üyeleri, Pazartesi günü Meta temsilcileriyle bir araya gelerek bu konuda açıklama istedi. Enver İbrahim'in ofisi, Meta'nın bu eylemlerini ayrımcı, adaletsiz ve ifade özgürlüğüne ciddi bir darbe olarak nitelendirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram'da Haniye'nin şehadeti nedeniyle Hamas'tan bir yetkiliyle yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaşmıştı. Ayrıca, Mayıs ayında Katar'da Haniye ile yaptığı son görüşmeden bir fotoğraf ve taziye mesajı yayınlamıştı.