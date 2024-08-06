Siyonist Medya: İran’ın saldırı beklentisi İsrail'i felç etti

İsrail (rejim) radyosu, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından Siyonistlerin korku ve endişe içinde her an bu suikasta karşılık verilecek bir saldırıyı beklediklerini kabul etti. İsrail'in istihbarat servisleri de müttefiklerinin yardımıyla saldırının türünü, hedefini ve zamanını belirlemeye çalışıyor.

İbranice yayın yapan bu medya, sokakların boşalması ve Siyonistlerin yüzlerindeki endişeyi korona dönemiyle karşılaştırarak tanımladı.

İbranice yayın yapan medya organları ayrıca geçitlerin ve havaalanlarının hareketlerinin kesintiye uğradığını, birçok uçuşun iptal edildiğini ve yolcuların belirsizlik içinde olduğunu belirtti.