6 Ağu 2024 10:30
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News ID: 85559950
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Siyonist Medya: İran’ın saldırı beklentisi İsrail'i felç etti

6 Ağu 2024 10:30
News ID: 85559950
Siyonist Medya: İran’ın saldırı beklentisi İsrail'i felç etti

Tahran, İRNA - İsrail (rejim) medyası, İran'ın misilleme saldırısı beklentisinin işgal altındaki topraklarda yaşayanlar ve Siyonist yetkililerinin hayatını alt üst ettiğini bildirdi.

İsrail (rejim) radyosu, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından Siyonistlerin korku ve endişe içinde her an bu suikasta karşılık verilecek bir saldırıyı beklediklerini kabul etti. İsrail'in istihbarat servisleri de müttefiklerinin yardımıyla saldırının türünü, hedefini ve zamanını belirlemeye çalışıyor.

İbranice yayın yapan bu medya, sokakların boşalması ve Siyonistlerin yüzlerindeki endişeyi korona dönemiyle karşılaştırarak tanımladı.

İbranice yayın yapan medya organları ayrıca geçitlerin ve havaalanlarının hareketlerinin kesintiye uğradığını, birçok uçuşun iptal edildiğini ve yolcuların belirsizlik içinde olduğunu belirtti.

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