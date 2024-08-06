Ayn el-Esed üssü tekrar hedef alındı

Irak'ın Al-Malum haber sitesinden aktardığına göre, Amerikalı askerlerin konuşlandığı Ayn el-Esed üssü bir kez daha hedef alındı. Haberlere göre, yaralı Amerikalı askerleri taşımak üzere havalanan bir askeri uçağın uçuşu sırasında, bu askeri üs yeniden saldırıya uğradı.

Pentagon daha önce, pazartesi gecesi Ayan el-Esad üssüne yapılan füze saldırısında bazı Amerikalı askerlerin yaralandığını açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, Ayn el-Esed üssüne yapılan saldırıda en az beş Amerikalı askerin yaralandığını ve yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Bu arada, bazı İsrail medya kuruluşları, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed üssüne yapılan saldırıda iki Amerikalı askerin öldüğünü bildirdi.

El-Meyadin televizyonu, pazartesi gecesi kaynaklarına dayandırarak, Ayan el-Esad üssünde üç patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti. Bu habere göre, patlama sesleri roket ve drone saldırılarından kaynaklanıyor.

Yaklaşık 10 gün önce de güvenlik kaynakları, Ayan el-Esad üssüne dört füzenin isabet ettiğini bildirmişti.

Amerikan CNN haber ağı, bir savunma yetkilisine dayandırarak, Irak'taki el-Esed hava üssünde Amerikan ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırısında birkaç Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi. Amerikalı yetkili, "Bugün Irak'ın el-Esad hava üssünde Amerikan ve koalisyon güçlerine yönelik bir füze saldırısı düzenlendiğini doğrulayabiliriz. İlk bulgular, birkaç Amerikan askerinin yaralandığını gösteriyor." derken "Amerikan kuvvetleri, saldırı sonrası hasar değerlendirmesi yapıyorlar." açıklamasında bulundu.