İran’da "Eksozom tedavisi" için gerekli altyapı sağlandı

İran Akademik Eğitim, Kültür ve Araştırma Enstitüsü araştırmacıları bir eksozom izolasyon kiti optimize edip üreterek, ülkede kanser dahil tedavisi zor hastalıkların eksozom tedavisi için gerekli altyapıyı sağladı.

İran Akademik Eğitim, Kültür ve Araştırma Enstitüsü üyesi ve ilk eksozom izolasyon kitinin üretim planının uygulayıcısı Dr. Zehra Sadat Haşımi İRNA’ya verdiği röportajda, eksozomların, çeşitli prokaryotik ve ökaryotik hücre türleri tarafından hücre dışı boşluğa salınan küçük nano ölçekli salgı torbalar olduğunu belirtti.

Eksozom izolasyonu ve üretiminin çeşitli yöntemleri olduğuna işaret eden Dr. Haşımi, “Dünyada eksozomları ayırmak için ultrasantrifüj, Yoğunluk Gradient Santrifüj, ultrafiltrasyon, immünoafinite kolonları ve gözenekli kolonlara dayalı kitler gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Ancak en yaygın yöntem hücrelerin geliştirilmesi ve hücrelerin salgıladığı eksozomların kültür ortamından toplanmasıdır.” dedi.

Dr. Haşımi, “Eksozomlar ana hücrelere kıyasla kan damarı sisteminde daha stabildir, kan-beyin bariyerini geçme yeteneğine sahiptir ve kan damarı tıkanması gibi doğal bağışıklık risklerini azaltır.” ifadelerini kullandı.