Pezeşkiyan: Siyonistlerin, Şehit Haniye suikastı cevapsız kalmayacak büyük bir hataydı

Mesud Pezeşkiyan, Eymen El Safadi ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin ve 14.hükumetinin dış politika eksenini, bölgede ve dünyada barış, huzur ve istikrarın genişletilmesi ve güçlenmesi konusuna işaretle Siyonist rejimin Gazze'deki mazlum Filistinlilere yönelik saldırganlığını ve suçlarını durdurmak için İslam ülkelerinin birliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran'da Şehit Haniye'ye yönelik korkakça gerçekleştirilen suikasta değinerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bir konuğuna suikast düzenlenmesini, tüm uluslararası yasalara aykırı bir eylem ve Siyonistlerin büyük bir hatası olarak nitelendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm İslam ülkelerinden ve dünya özgür halklarından bu tür suçları şiddetle kınamalarını beklediğini belirterek, Siyonistlerin bu küstahlığının cevapsız kalmayacağını ifade etti.

Görüşmede Ürdün Krallığı Dışişleri Bakanı da bu ülkenin Kralının Cumhurbaşkanına sıcak selamlarını, tebriklerini ve başarı dileklerini ileterek Ürdün'ün İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin yeniden başlatılmasını ve bölgede daha fazla istikrar, güvenlik ve barışın yaratılması için ortak çaba gösterilmesini istediğini belirterek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşi saldırısını en başından beri güçlü bir şekilde kınadı." ifadelerini kullandı.

Şehit Haniye suikastının ülkesi tarafından kınandığına değinen Eymen El Safadi, bu eylemi Netanyahu'nun bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletme girişimi olarak değerlendirdi.