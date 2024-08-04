Yemen'de ABD'ye ait insansız hava aracı düşürüldü

El-Meyadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak, bir ABD ordusuna ait MQ-9 tipi casus insansız hava aracının Yemen'in kuzeyindeki Sa'da vilayeti üzerinde tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

Bu konuda henüz daha fazla ayrıntı yayımlanmadı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce de özellikle Ma'reb vilayeti olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde birkaç ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını tespit etmiş ve düşürmüştü.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD, İngiltere ve tüm işgal güçlerinin saldırılarına karşı savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve İsrail rejiminin saldırıları durdurulup Gazze kuşatması sona erene kadar mazlum Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini vurgulamıştı.