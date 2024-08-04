Yahudi Milletvekili: Haniye suikastının intikamını almak zaruridir

Hüdayun Sameh Yah, İRNA'ya verdiği röportajda, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilen Haniye suikastına değinerek, bu suikastın hem Filistin halkının direniş hareketi Hamas'ın bir mücahidi ve komutanının suikastı hem de İran topraklarına bir saldırı olduğunu ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti Meclisi'nde Yahudilerin temsilcisi olan Sameh Yah, bu suikast ve İran topraklarına yapılan saldırıya kesin bir yanıt verilmesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin hakkı ve zaruri bir mesele olduğunu vurgulayarak "Şehit Haniye suikastına yanıt vermek sadece hükümetin değil, aynı zamanda halkın da bir talebidir ve İran halkı Siyonist rejime karşı kesin bir yanıt verilmesini istemektedir" dedi.

İran Yahudileri olarak İsmail Haniye suikastını kınadıklarını belirten milletvekili, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu suikast ve İran topraklarına yapılan saldırıya karşı kesin bir yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Yahudi Milletvekili, ülkenin en üst düzey makamı olan Yüce Lider'in, Şehit Haniye suikastına kesin bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladığını ve bu vurgunun, uygun zamanda bu suikasta kesin bir yanıt verileceğini gösterdiğini belirterek, Siyonist rejim ve müttefiklerinin bu konuda en ufak bir şüphe duymamaları gerektiğini söyledi.