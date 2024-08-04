Devrim Muhafızları Komutanı Danışmanı: Haniye'nin intikam operasyonu sürpriz olacak

Hüccetü'l-İslam Hüseyin Teyib, Pazar günü Meşhed'de düzenlenen Üniversiteler Ülke Besic Konferansı'nda "Haniye'nin intikamı için tasarlanan senaryo, okunması mümkün olmayan senaryolardan biridir." ifadelerini kullandı.

Teyib, "Bugün İsrailliler, İran'ın senaryosunun ne olduğunu bilmedikleri için iç durumları sosyal açıdan karışık ve ekonomik açıdan da sermaye bölgeden çıkıyor ve kimse İsrail'de yatırım yapmıyor" derken "İsrail rejiminin iki kanadı da İsrail rejiminin 80. yaşını görmeyeceğini söylüyor" dedi.

Teyib, Netanyahu'nun Hamas karşısındaki yenilgiyi bölgesel bir savaşa dönüştürmek ve Amerika'yı da savaşa dahil etmek istediğini söyledi.

Amerika'nın hegemonyasının sona erdiğini ve bu ülkenin politikalarının artık caydırıcı olmadığını belirten Teyib, "Amerika'nın bugün 34 trilyon dolar borcu var ve çöküş süreci başlamıştır." açıklamasında bulundu.