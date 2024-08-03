Tahran ve Doha’dan Gazze’de ateşkes vurgusu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılmak üzere dün Doha’ya giden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Katar Emir Temim bin Hamed El Sani ile görüştü.

Taraflar, Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarının ele alındığı görüşmede, Gazze'de acil ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca, İran’ın İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin bakanlarının acil toplanması yönündeki teklifi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Katar ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İran halkı ve İslam İnkılabı’nın mazlum ve dirençli Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, direniş ekseninin İslam ümmetinin yüce hedefine ve Kudüs’ün kurtuluşuna ulaşana kadar devam etmesi ve İran hükümetinin ve halkının aziz Filistin halkına hizmet etme yoluna devam etmesi umudunu ifade etti.

Muhammed Rıza Arif gittiği Doha’da Katarlı yetkililer tarafından karşılandı. Arif ayrıca Doha Ulu Cami'de bulunarak, üst düzey bölge yetkilileri ve Katar halkıyla birlikte Şehit İsmail Haniye'nin cenaze törenine katıldı.