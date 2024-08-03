Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Yardımcısı: İran, direniş şehitlerinin kanının intikamını Siyonist düşmandan alacak

Cihat ve şehadet alanında Hacı Kasım Süleymani'nin mektebinde yetişen, türbe savunucusu ve ülkemizin askeri danışmanı Devrim Muhafızlar Ordusu askeri, Şehit Milad Bedi'nin cenaze töreni bu Cumartesi sabahı Tahran'ın Mesudiye bölgesinden teşyi edildikten sonra Beheşt Zehra'nın şehitler bölümünün 50. bloğunda toprağa verildi.

Bu törenin düzenlendiği sırada General İrec Mescedi, İRNA muhabirine yaptığı açıklamalarda "Muharrem ayında ve küresel istikbarın eliyle şehadete ulaşan Şehit Milad Bedi inşaallah İmam Hüseyin (as) ile mehşur olacak." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Koordinatör Yardımcısı "Bu şehitlerin temiz kanları ebediyyen kalacak ve İslam Cumhuriyeti bu kanların intikamını Siyonist düşmandan alacaktır." ifadesinin altını çizdi.

Melard şehrinin Besic diye tanımlanan gönüllü güçlerin direniş bölgesinin yardımcısı Albay Abbas Zurmand, Perşembe günü İRNA muhabirine verdiği röportajda "Türbeyi savunan yiğit mücahitlerden biri olan Şehit Milad Bedi, Melard şehrinden gönderildi. Salı günü Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan'ın Dahiya bölgesine düzenlediği saldırıda, uzun süredir hayalini kurduğu Allah'ın dini uğruna şehit olma arzusuna vardı." ifadesine yer verdi.