İsrail'i asla tanımayacağız/ Filistin toprakları bize aittir

Halid Meşal yaptığı bir açıklamada, Hamas’ın Siyonist rejimi asla tanımayacağını ve bu hareketin liderleri ve komutanlarının şehit düşmesinin Filistin ulusunun gücünü daha da artıracağını bildirdi.

Meşal, “Değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz ve İsrail'i tanımıyoruz. Filistin milleti ulusal birliğini koruyacak ve direniş yolunu sürdürecektir” dedi.

Meşal, “Düşmanlarımız derslerini almadı; Yüz yıl öncesinden beri liderlerimizi şehit ettiler ama sonuç ne oldu? Ne zaman bir komutan şehit olsa, onun yerine başka bir komutan geldi. Bu mesele Filistin milletinin gücünü daha da artıracaktır. Kardeşimiz Haniye’nin şehit düşmesi bizim için büyük bir kayıp ancak düşman şehitlerin kanının özgürlük ve zafere giden yolu kısaltacağını bilmiyor. Yolumuza, politikamıza sahip çıkacağız, üzerimizde baskı yapılmanın faydası olmayacak. Tehditler bizi mağlup edemeyecek, değerlerimizden ve ideallerimizden zerre kadar geri adım atmayacağız.” ifadelerinde bulundu.

Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar uzanan tarihi Filistin topraklarının Filistin milletine ait olduğunu vurgulayan Meşal, “Kudüs bizim kıblemiz ve hedefimizdir ve Filistin'de Siyonistlere yer yoktur. İslam ümmetinin liderlerine, İslam ümmetinin kendi büyüklüğüne dönme zamanının geldiğini söylüyoruz. Haniye, Gazze’deki Şati kampında halkının arasında yaşadı ve Filistin halkının sevinç ve üzüntüsüne ortak oldu.” ifadelerini kullandı.