Hamas'ın Tahran temsilcisi Haniye'nin şehit düştüğü geceyi anlattı

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid Kaddumi El-Arabi El Cedid'e verdiği röportajda, ABD'de New York Times gazetesinin bomba iddialarını yalanladı.

Kaddumi, yaptığı açıklamada, “Tam olarak saat 01.37’de binada bir sarsıntı oldu, bulunduğum yerden çıktım ve yoğun duman gördüm. Daha sonra Hacı Ebu'l-Abd'in şehit olduğunu öğrendik. Binada meydana gelen sarsıntının şiddeti nedeniyle gök gürültüsü ya da deprem olduğunu düşündüm. Pencereyi açtım yağmur ya da gök gürültüsüne rastlamadım. Hava sıcaktı. Dördüncü kata çıktık. Şehidin bulunduğu yerde, bulunduğu yerin duvar ve tavanının yıkıldığı tespit edildi. Saldırı sonrası mekanın görünümünden ve şehit lider İsmail Haniye'nin naaşından, bu saldırının havadan atılan bir mermiyle gerçekleştirildiği anlaşılıyordu. ” dedi.

Kaddumi, New York Times'ın ve benzer İsrail medyası haberlerinin, Haniye'nin yatağının altına daha önceden bir bomba yerleştirildiğine dair haberlerini reddederek, “Sahadaki gerçekler New York Times ve Siyonist rejim Ordusu sözcüsünün anlatılarıyla çelişiyor. Bu anlatı ve açıklamaların amacı, İsrail'in bu suçun sonuçlarıyla yüzleşme sorumluluğu reddetmektir.” ifadelerinde bulundu.

İsrail'in bu saldırıyı Amerikalıların bilgisi ve rızasıyla tasarlayıp uyguladığını vurgulayan Kaddumi, “ABD, bu suça ortaktır ve Netanyahu'nun Washington gezisi sırasında bu suçu işlemesine izin verilmiştir.” ifadelerini kullandı.