Yemen Ensarullah Hareketi: İsrail, küçük düşürücü bir yıkımı beklesin

Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Hazım El Esad, X sosyal medya hesabında yayınladığı İbranice bir mesajda " İsrailliler neden endişeli? Çünkü onların beklediği şey, utanç verici bir yıkımdır." ifadelerini paylaştı.

Yemen'deki Ensarullah hareketinin lideri Seyid Abdülmelik El Husi, Perşembe akşamı Hamas'ın siyasi Büro başkanı şehit İsmail Haniye'nin naaşının Katar'a girişiyle eş zamanlı olarak " Liderlerin şehadetinin direniş üyelerinin devam etme motivasyonu üzerinde her zaman büyük etkisi olmuştur ve artan suçlarla birlikte Siyonist düşman, ilahi vaadin kaçınılmaz çöküşüne yaklaşıyor." açıklamasında bulundu.

"Komutan Haniye'nin suikastı tüm gelenek, görenek ve kutsallıkların açık bir ihlalidir. Haniye'nin suikastı Avrupalıları ve pozisyonları kınama noktasına bile gelmemiş bazı Arap ülkelerini rezil etti." diyen Yemen Ensarullah hareketinin lideri, Şehit Haniye'nin, Filistin'in kutsal ve adil ülküsüne, Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna hizmet etmede büyük ve olağanüstü katkısı olmuştur." dedi.

Seyyid Abdülmelik El Husi ayrıca Hizbullah'ın Lübnan'daki önde gelen komutanlarından Fuad Şukr'un şehadetine işaretle Beyrut'un güney Dahiya bölgesine saldırarak bu komutanı hedef almayı açık bir ihlal ve tehlikeli bir suç olduğunu belirtti.