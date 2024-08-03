İran'ın BM temsilcisinden Hizbullah'ın İsrail karşıtı saldırılarına ilişkin öngörü

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Cuma gecesi yerel saatle New York'ta, Lübnan Hizbullah'ının İsrail'in Beyrut'un güney Dahiya'ya saldırısına vereceği tepkinin niteliği hakkındaki sorulara "Bugüne kadar Hizbullah ve rejim askeri saldırılarında kimi sınırlamalrı dikkate alırdı, yani operasyonlar sınır noktaları, sığ ve askeri hedeflerle sınırlıydı."yanıt verirken açıklamasında "Ancak rejimin Beyrut'un Dahiya bölgesine saldırısı ve bir konut binasını hedef alması bu sınırı aştı. Öngörümüz Hizbullah'ın yanıtında daha fazla hedef ve derinlik seçeceği, ikinci olarak da yanıtını askeri hedef ve araçlarla sınırlamayacağı yönünde." açıklamasında bulundu.

Lübnan Hizbullahı yayınladığı bildiride "30 Temmuz 2024 Salı akşamı Siyonist düşman, Beyrut'un Dahiya bölgesine saldırarak mahallelerinden birinde bir konut binasını hedef aldı. Bunun sonucunda çok sayıda vatandaş şehit olurken, çok sayıda insan da yaralandı, binanın bazı katlarında ise çok sayıda yıkım meydana geldi. Büyük cihatçı komutan kardeş Fuad Şukr o sırada bu binada bulunuyordu." denildi.

Lübnan Hizbullahı bildirisinin devamında "Kurtarma ekipleri kazadan bu yana enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor ancak tahrip olan zeminlerin durumu nedeniyle süreç yavaş ilerliyor ve biz hala bu büyük ve sevgili komutanın ve buradaki diğer vatandaşların kaderinin öğrenilmesi ve buna göre gerekli tedbirlerin alınabilmesi için enkaz kaldırma operasyonuna katılanların çalışmalarının sonuçlarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrallah, Perşembe akşamı yerel saatle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ve Lübnan İslami Direnişinin tanınmış Komutanı Fuad Şukr'un şehadeti münasebetiyle İsrail ordusunun son dönemde Beyrut'un güneyindeki Dahiya bölgesindeki "Hare Harik" bölgesine yönelik terör operasyonunu hakkında "Hare Harik'te Hizbullah'ın komutanı Fuad Şukr'e düzenlenen suikastta düşman, sivillerin bulunduğu bir binayı hedef aldı." açıklamasında bulundu.