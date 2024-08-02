Türkiye, Yemen, Endonezya ve Filistin'de İsmail Haniye için gıyabı cenaze namaz kılındı

Türkiye'de genelinde Cuma namazının ardından, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namaz kılındı.

Yemen'deki medya organları da ülkenin çeşitli yerlerinde Şehit İsmail Haniye için namaz kılındığını bildirerek "Yemen'in Sana kentinde binlerce kişi, geniş çaplı protesto gösterileri düzenleyerek Şehit İsmail Haniye'nin suikastını kınadı ve onun ruhu için namaz kıldı." ifadelerini aktardı.

Filistin Post Haber Ajansı, Endonezya'da da binlerce kişinin başkent Jakarta'daki camide toplanarak Şehit İsmail Haniye için namaz kıldığını bildirdi.

Filistinli medya organları, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs de dahil olmak üzere Filistin'in çeşitli yerlerinde Filistinlilerin Cuma namazı ile eşzamanlı olarak Şehit İsmail Haniye için namaz kıldığını bildirdi.

Namazın ardından katılımcılar, yürüyüş düzenleyerek İsmail Haniye'nin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesini kınarken İslam dünyasının bu suikasta karşılık vermesi çağrısında bulundu.

Daha önce Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), bir bildiri yayınlayarak Filistin halkını ve Arap ve İslam ülkelerindeki toplulukları, Cuma namazının ardından İsmail Haniye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılmaya ve direniş komutanlarına ve direniş şehitlerine sadakat göstermeye davet etmişti.

Hamas ayrıca, Siyonistlerin İsmail Haniye'yi suikastla öldürme konusundaki korkakça cinayetlerine karşı öfkeyi ifade etmek ve Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının devam etmesini kınamak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak amacıyla gösterişli yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulundu.