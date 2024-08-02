Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşen Bakıri: İsrail rejimi bölgesel barışı ve güvenliği tehlikeye atıyor

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine devam ederek, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile İsrail rejiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etmesinin sonuçları hakkında telefonla istişare ve görüş alışverişinde bulundu.

Bakıri, İsrail rejiminin Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı'na yönelik terör saldırısıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve önemli bir kırmızı çizgiyi aştığını belirtti. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin, bu kötü şöhretli ve suçlu rejim hakkında yasa ve adaleti tereddütsüz uygulayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakan Vekili, son 10 ayda Siyonistlerin Gazze'yi kan gölüne çevirdiğini ve şimdi de suçlarını Beyrut, Tahran ve Yemen'e yaydığını ifade etti. Eğer bu terörist suçlular durdurulmazsa, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini belirtti.

Bakıri ayrıca, İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısının düzenlenmesi önerisine Ürdün'ün destek vermesini istedi.