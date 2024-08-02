Bakan Fidan'dan Hamas'a taziye ziyareti

TRT Haber'de yer alan habere göre, İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'ya giden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya geldi ve taziyelerini iletti. Fidan ile Meşal görüşmesinde Şehit İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.