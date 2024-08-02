2 Ağu 2024 12:08
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News ID: 85556053
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Bakan Fidan'dan Hamas'a taziye ziyareti

2 Ağu 2024 12:08
News ID: 85556053
Bakan Fidan'dan Hamas'a taziye ziyareti

Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yönetcileriyle bir araya geldi ve taziyelerini sundu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Doha'ya giden Türkiye  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada,  Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile bir araya geldi ve taziyelerini iletti. Fidan ile Meşal görüşmesinde Şehit İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

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