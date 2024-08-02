ABD: İran'ın İsrail'den intikam alma açıklamaları ciddiye alınmalı

John Kirby, Perşembe günü MSNBC ile yaptığı bir röportajda, İran'ın İsrail'den intikam alma konusundaki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Kirby, "İran şimdiye kadar İsrail'e saldırma kapasitesini ve iradesini kanıtladı," dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmail Haniye'nin suikastının olası etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu ve spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Amerikan haber sitesi Axios, üç Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikastının intikamını almak için İsrail'e saldırmayı planladığına ikna olduğunu ve ABD'nin bu saldırıya karşı hazırlık yaptığını bildirdi.

Axios'a göre, Amerikalı yetkililer, İran'ın saldırılarının 13 Nisan'da gerçekleşen İran Devrim Muhafızları'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarına benzer olmasını bekliyor ve bu saldırıların önceki saldırılardan daha geniş ölçekli olabileceğini ve Hizbullah'ın da bu saldırılarda rol oynayabileceğini söylediler.

Amerikan istihbarat topluluğunun Çarşamba gününden itibaren İran'ın intikam almak istediğine dair açık işaretler aldığını belirten bir Amerikalı yetkiliye göre, Amerikalı iki yetkili, İranlıların ve onların vekillerinin İsrail'e saldırmak için koordine olmalarının ve hazırlanmalarının birkaç gün sürebileceğini söyledi.