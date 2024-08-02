İran Dışişleri Bakan Vekili'nden İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplanması talebi

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplanması talebinde bulundu.

Bakıri paylaşımında "Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Umman, Ürdün, Rusya, Cezayir dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği dış politika sorumlusu ile yaptığım telefon görüşmelerinde, İsrail rejiminin İsmail Haniye'yi şehit etme terör eylemini şiddetle kınadım ve işgalci rejimin vahşi suçlarının devam etmesinin sonuçlarına karşı uyardım." ifadelerine yer verdi.

P️aylaşımın bir diğer bölümünde ise "Ayrıca, bu görüşmelerde İsrail rejiminin bu alçakça ve terörist eylemini incelemek, kınamak ve bu rejimi işlediği suçlar nedeniyle sorumlu tutmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanları olağanüstü toplantısının düzenlenmesi talebimi dile getirdim ve bu talep olumlu karşılandı." denildi.