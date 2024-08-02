Hamas ve İslami Cihad: Hain suikastlar direnişin gücünü zayıflatmaz

Filistin'in Şihab Haber Ajansı'ndan alınan bilgiye göre, Hamas ve İslami Cihad'ın ortak açıklamasında, direniş liderleri İsmail Haniye ve Fuad Şukr'un suikastlarının direnişin gücünü zayıflatmayacağı belirtildi. Açıklamada, direnişin işgale karşı meşru bir hak olduğu ve halkımız tüm haklarına kavuşup geri dönene kadar devam edeceği vurgulandı.

Hamas ve İslami Cihad, Batı Şeria ve işgal altındaki bölgelerdeki halkını direnişi artırmaya ve işgalcilerin projelerini engellemeye çağırdı. Açıklamada ayrıca, İsrail'in savaşta hiçbir amacına ulaşamadığı, sadece katliam ve yıkım gerçekleştirdiği ve bunun direnişi engellemeyeceği ifade edildi.

Hamas ve İslami Cihad, siyasi, askeri ve saha düzeylerinde ortak çalışmalarını ve sürekli koordinasyonlarını sürdüreceklerini belirtti. Bu bağlamda, Hamas, siyasi büro başkanı Şehit İsmail Haniye'nin suikastını ve Gazze'deki İsrail işgalcilerinin soykırımını kınamak için bugün (Cuma) öfke yürüyüşleri düzenlenmesi çağrısında bulundu.