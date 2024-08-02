Şehit Haniye sansüründen sonra Türkiye'den Instagram'a erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası sebebiyle, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirdi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehit edilmesinin ardından, Meta şirketinin Instagram ve Facebook uygulamaları, paylaşımlara karartma uygulayarak Şehit Haniye'nin fotoğrafı ve isminin geçtiği binlerce paylaşımı hızlı bir şekilde kaldırdı.

Türkiye'den bu sansüre yanıt gecikmedi ve Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu üzerinden Haniye'nin şehadeti sonrası taziye mesajı yayınlamış ve paylaşımında Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları sansürlediğine işaret ederek, “Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun'un paylaşımının ardından BTK Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.