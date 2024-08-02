Moskova ve Tahran işbirliği, İsrail'in saldırganlıklarını durdurabilir

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail rejimi tarafından şehit edilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yapılan saldırılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Vekili, İsrail rejiminin İsmail Haniye'yi şehit ederek kırmızı çizgiyi aştığını ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurgularken bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini savunmak ve korumak için kesinlikle meşru ve doğal hakkını kullanacağını belirtti.

Bakıri, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı olarak İran'ın acil toplantı talebini desteklediği için Rusya'ya teşekkür ederek, ABD ve Avrupa ülkelerinin Tahran'da Şehit İsmail Haniye'nin suikastını kınamayı engelleme eylemini kınadı ve Moskova ile Tahran'ın işbirliğinin, İsrail rejiminin bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye atan saldırgan eylemlerini durdurabileceğini belirtti.