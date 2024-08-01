1 Ağu 2024 17:09
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News ID: 85555711
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı: Siyonistler mutlaka pişman olacak

1 Ağu 2024 17:09
News ID: 85555711
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı: Siyonistler mutlaka pişman olacak

Tahran, İRNA- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast olayına gösterdiği tepkide, Siyonistlerin bu eyleminin intikamının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, bir demecinde direniş ekseninin ve Şehit Haniye'nin kanının intikamının nasıl alınacağının araştırıldığını ifade ederek “Bu kesinlikle olacak.” vurgusunda bulundu.

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, Siyonistlerin mutlaka pişman olacağını kaydetti.

Ayrıca Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdul Rahim Musevi de “Siyonist rejimin yaptığının telafisi için tokat atılmalıdır.” ifadesini kullandı

Tümgeneral Hüseyin Selami ise “Şu ana kadar Siyonist rejimin hak ettiği ve yanıt alamadığı bir eylemi olmamıştır.” vurgusunda bulundu.

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