İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı: Siyonistler mutlaka pişman olacak

Tümgeneral Muhammed Bakıri, bir demecinde direniş ekseninin ve Şehit Haniye'nin kanının intikamının nasıl alınacağının araştırıldığını ifade ederek “Bu kesinlikle olacak.” vurgusunda bulundu.

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, Siyonistlerin mutlaka pişman olacağını kaydetti.

Ayrıca Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdul Rahim Musevi de “Siyonist rejimin yaptığının telafisi için tokat atılmalıdır.” ifadesini kullandı

Tümgeneral Hüseyin Selami ise “Şu ana kadar Siyonist rejimin hak ettiği ve yanıt alamadığı bir eylemi olmamıştır.” vurgusunda bulundu.