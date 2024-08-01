Suudi Arabistan Kralı'ndan Pezeşkiyan'a mektup: İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a iki ülke arasındaki ikili ilişkiler konusunda bir mesaj gönderdi.

İçişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu üyesi ve Kral Salman'ın danışmanı Prens Mansur bin Mutab bin Abdülaziz, Tahran'da Pezeşkiyan'ın kendisini karşılama töreninde bu mesajı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a iletti.

Prens Mansur, Kral Salman ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın selamlarını ve İran hükümeti ve milleti için daha fazla ilerlemesi ve refahını dilediği mesajını İran Cumhurbaşkanı'na sundu.

Kral Selman'ın Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajın bir bölümünde "Sizi en içten tebrik, başarı ve esenlik dileklerimizi göndermekten mutluluk duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Suudi Arabistan Kralı, iki ülke ve kardeş milletler arasındaki ilişkilerin sürekli gelişmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışın desteklenmesi amacıyla koordinasyon ve istişarede devam edilmesi yönündeki umudunu dile getirerek İran'ın yeni cumhurbaşkanına sağlık ve mutluluk, kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına ise daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulundu.