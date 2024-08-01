Siyonist rejim dünya güvenliği ve barışına yönelik tehlikeli bir tehdittir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya palatformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Siyonist rejimin, İran Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni'ne katılmak üzere Tahran’a gelen üst düzey bir Filistinli siyasi yetkiliye suikast düzenlemesi, bölge ötesi terörizm, devlet terörizmi ve organizde suçtan başka bir şey değildir. ” ifadesini kullandı.

Kenani’nin paylaşımında ayrıca, “Uluslararası hukukun kural ve düzenlemelerini hiçe sayan Siyonist rejim, şüphesiz dünya güvenliğine ve barışına yönelik tehlikeli bir tehdittir. Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların böylesine korkunç bir suç karşısında sessiz kalması, kayıtsızlığı veya eylemsizliği, devlet ve bölge dışı terörizmi artırmak anlamına geliyor ve Siyonist rejimin ülkelerin ulusal güvenliğine ve ve uluslararası barış ve istikrarına yönelik tehlikeli eylemlerinin devamına zemin hazırlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.