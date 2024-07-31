31 Tem 2024 12:57
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News ID: 85554338
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Kalibaf: İslami İran ve Direniş Cephesi şehit kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacak

31 Tem 2024 12:57
News ID: 85554338
Kalibaf: İslami İran ve Direniş Cephesi şehit kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacak

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı'nın şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini ileterek, İslami İran ve Direniş Cephesi'nin şehit kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacağını söyledi.

Muhammed Bakır Kalibaf, İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine X sosyal medya hesabında şunları yazdı: Filistin direnişinin cesur lideri, yorulmaz mücahit, bilge eğitmen, Filistin mücadelesinin onurunu koruyan ve İslami değerlerin savunucusu olan Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'ye Allah'ın rahmeti olsun.

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