Kalibaf: İslami İran ve Direniş Cephesi şehit kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacak

Muhammed Bakır Kalibaf, İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine X sosyal medya hesabında şunları yazdı: Filistin direnişinin cesur lideri, yorulmaz mücahit, bilge eğitmen, Filistin mücadelesinin onurunu koruyan ve İslami değerlerin savunucusu olan Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'ye Allah'ın rahmeti olsun.