Muhammed Bakır Kalibaf, İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine X sosyal medya hesabında şunları yazdı: Filistin direnişinin cesur lideri, yorulmaz mücahit, bilge eğitmen, Filistin mücadelesinin onurunu koruyan ve İslami değerlerin savunucusu olan Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'ye Allah'ın rahmeti olsun.
Kalibaf: İslami İran ve Direniş Cephesi şehit kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacak
31 Tem 2024 12:57
News ID: 85554338
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı'nın şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini ileterek, İslami İran ve Direniş Cephesi'nin şehit kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacağını söyledi.
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