31 Tem 2024 12:44
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News ID: 85554302
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İsmail Haniye'nin şehadeti münasebetiyle İran'da üç günlük yas ilan edildi

31 Tem 2024 12:44
News ID: 85554302
İsmail Haniye'nin şehadeti münasebetiyle İran'da üç günlük yas ilan edildi

Tahran, İRNA- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı Mücahit Komutan Dr. İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine, İran İslam Cumhuriyeti hükümeti bir bildiri yayınlayarak üç günlük yas ilan etti.

İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, İran'ın resmi ve diplomatik misafiri İsmail Haniye'ye yönelik vahşi terör eylemini kınayarak, bu saldırının Siyonist rejimin terörist doğasının ve bu bozulmuş ve düzelmez kanser hücresinin yeryüzündeki hiçbir noktanın kötülüklerinden güvende olmadığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

İran hükümeti, bu büyük kayıp karşısında mazlum ve direnişçi Filistin halkıyla ve şehit Haniye'nin yakınlarıyla dayanışma içinde olma münasebetiyle tüm İran genelinde üç günlük yas ilan etti.

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