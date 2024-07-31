Erdoğan: Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mesajın devamında bu saldırıların Filistin davasını ve Filistin direnişi sindirmeye yönelik olduğuna dikkat çekerek "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." dedi.

Erdoğan mesajında Siyonist barbarlığın bugüne kadar emellerine ulaşamadığı gibi şimdi de ulaşamayacağını belirterek "İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajının son kısmında ise "Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerine yer verdi.