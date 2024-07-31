Ayetullah Hamaney: Siyonist rejim kendisi için ağır bir ceza zemini hazırladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, İslam ümmetine, direniş cephesine ve onurlu Filistin halkına İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı. Mesajında, Siyonist rejimin bu eylemiyle kendisi için ağır bir ceza zemini hazırladığını ve İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde şehit edilen bu liderin intikamını almayı görev bildiklerini belirtti.

Ayetullah Hamaney'in taziye mesajı

Bismillahirrahmanirrahim

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun

Sevgili İran Milleti!

Cesur lider ve seçkin Filistinli mücahit İsmail Haniye sabaha karşı tan yeri ağarırken Allah'a kavuştu ve büyük direniş cephesi yasa büründü. Siyonist rejim, sevgili misafirimizi evimizde şehit etti ve içimize ateş düşürdü, fakat kendisi için de ağır bir ceza zemini hazırlamış oldu.

Şehit Haniye yıllarca değerli canını onurlu bir mücadele meydanında ortaya koymuş ve şehadete hazır olmuştu, bu uğurda çocuklarını ve yakınlarını feda etmişti. O, Allah yolunda ve Allah'ın kullarını kurtarma uğrunda şehit olmaktan korkmuyordu, ancak bu acı ve zor olayın İran İslam İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleşmesiyle onun kanının intikamını almayı görevimiz biliyoruz.

Bu vesileyle İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle şehit Haniye'nin ailesi ve yakınlarına ve onunla birlikte şehit düşen yol arkadaşına taziyelerimi sunuyorum ve Allah'tan onların derecelerini yüceltmesini niyaz ediyorum.

Seyyid Ali Hamaney