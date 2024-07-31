Ömer Çelik: ABD Kongresi'nde Netanyahu'yu alkışlayanlar Haniye'nin öldürülmesine onay vermiştir

TRT Haber'de yer alan habere göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bugün bir dönüm noktası. İsrail, Netanyahu hükümetinin soykırım ve katliam şebekesi olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bu eylem sonrasında net bir şekilde görüldü ki eylemin yapılma biçiminden İsmail Haniye gibi önemli bir ismin hedef alınmasına kadar İsrail ve Netanyahu hükümetinin yegane amacı bir bölge savaşı çıkarmaktır." dedi.

Çelik açıklamalarının devamında bu saldırıdan sonra meselenin ne İsrail'in güvenliği ne de başka bir konu olduğunu belirterek "Bir bölge savaşı çıkarmak istiyorlar. Şunu herkes bilsin ki özellikle Batılı hükümetlerin temsilcilerine sesleniyorum: Bunlar karşısında suskun kalanlar zannetmesinler ki kendilerinden uzak bir bölge savaşı çıkacak ve herkes güvenli bahçesinde oturmaya devam edecek. Bunun sonucunda çıkacak istikrarsızlık ve sonucunda ortaya çıkacak tablo bütün bir bölgeyi olduğu gibi dünyanın her tarafında kimsenin rahat edemeyeceği bir tablo oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik dün Lübnan'a bugün de Haniye'ye yapılan saldırılara dikkat çekerken " İsrail, bu savaşı bütün bir bölgeye yaymak istediği konusunda bir irade yaymaktadır. Netanyahu bunu bir bölge savaşına dönüştürmek istemektedir. Netanyahu'nun kendi kişisel durumunu garanti altına alma çabasından tutun da saldırganlık ve soykırım siyasetinin bütün bir bölge için tehdit oluşturmasına dönük bir siyasi planlama dahil hepsi iç içe durmaktadır. Bunun karşısında bundan sonra suskun kalan bütün bu istikrarsızlığı, çatışmaları ve doğacak sıkıntıları kendi kapısında bulacaktır. Bugün suskun kalma günü değildir." dedi.

Çelik ayrıca Uluslararası Adalet Divanı verdiği kararlara İsrail rejiminin ve Netanyahu'nun dikkate almadığının altını çizerek " Uluslararası Ceza Mahkemesi bir takım kararlar alıyor Netanyahu gidiyor ABD Kongresi'nde uluslararası kurumları tehdit ediyor ve kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanıyor. Aslında katliamlardan yargılanması gereken kişi ABD Kongresi'ne gidiyor, konuşma yapıyor, bu katliamları nasıl yaptığını anlatıyor ve ayakta alkışlanıyor. İşte o ayakta alkışlama sahnesi dün Lübnan'a savaşmaya onay vermektir, bugün Haniye'nin öldürülmesine onay vermektir." ifadelerini kullandı.