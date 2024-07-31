Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, korkakça eylemlerinden dolayı terörist işgalcileri pişman edecektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşikiyan, İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak X hesabından bir açıklama paylaştı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında "Bugün aziz İran, direniş yolunda her zaman yanında olan, acı ve sevinç ortağı, onurlu ve cesur Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun zafer elini kaldırdım, bugün ise onu omuzlarımda taşımalıyım. Şehadet, Allah'ın adamlarının sanatıdır. İran ve Filistin'in iki onurlu halkı arasındaki bağ daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olacak ve mazlumların savunulması ve direniş yolu daha güçlü bir şekilde devam edecek. İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü, onurunu, haysiyetini ve şerefini savunacak ve korkakça eylemlerinden dolayı terörist işgalcileri pişman edecektir." ifadelerine yer verdi.

Dr. Pezeşkiyan ayrıca 'Şüphesiz ki Allah, izzet ve intikam sahibidir.'" ayetini de paylaştı.