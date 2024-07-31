Hizbullah’tan Siyonist rejimin Dahiye saldırısı hakkındaki ilk açıklama

Hizbullah bildirisinde "Siyonist düşman, 30 Temmuz 2024 Salı akşamı Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırdı ve bu bölgede bir apartman binasını hedef aldı. Bu saldırı sonucu birçok vatandaş şehit oldu ve bazıları yaralandı. Binanın bazı katlarında büyük yıkım meydana geldi. Büyük cihad komutanı kardeşimiz Fuad Şukur (Hac Muhsin) bu sırada binada bulunuyordu." ifadelerine yer verdi.

Hizbullah ayrıca "Kurtarma ekipleri olayın gerçekleştiği andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları yapıyorlar, ancak yıkılan katların durumu nedeniyle süreç yavaş ilerliyor. Bu büyük ve değerli komutanın ve diğer vatandaşların akıbetini öğrenmek için enkaz kaldırma çalışmalarının sonuçlarını bekliyoruz, buna göre gerekli adımları atacağız," dedi.