31 Tem 2024 10:40
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News ID: 85554069
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Muhsin Rızayi: İsrail büyük bedel ödeyecek

31 Tem 2024 10:40
News ID: 85554069
Muhsin Rızayi: İsrail büyük bedel ödeyecek

Tahran, İRNA - Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi, İsmail Haniye'nin suikastını Tel Aviv'in suç çetesinin alçaklığının bir başka kanıtı olarak değerlendirdi ve İsrail'in büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Muhsin Rızayi, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikastı ve şehit edilmesi üzerine bir mesaj yayımladı.

Rızayi mesajında, "Özgür, inançlı ve onurlu Filistin halkının lideri İsmail Haniye'nin şehadetini tüm dünya özgürlükçülerine, özellikle kahraman Filistin halkına başsağlığı diliyorum," dedi.

Rızayi, bu şehadetin, Tel Aviv'in suç çetesinin kadın, çocuk ve yaşlı Filistinlilerin katledilmesinden insan haklarının ihlaline ve halkın sevdiği liderlerin suikastında ülkelerin uluslararası hukuki haklarının çiğnenmesine kadar olan alçaklığının bir başka kanıtı olduğunu vurgularken "Bu tür alçakça güç gösterilerinin, cesur ve yenilmez Filistinli gençlerin kahramanca direnişi karşısında kendi zayıflıklarını ve çaresizliklerini telafi edebileceğini düşünenler ne kadar da ahmaklar. İsrail büyük bedel ödeyecek." dedi.

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