TBMM Başkanı: İnsanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail

İsmail Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili olarak siyasi yetkililerden açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'den "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler" diye başladığı mesajında "Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı." ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş mesajının devamında ayrıca "Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.