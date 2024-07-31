31 Tem 2024 09:24
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News ID: 85553921
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Hamas'tan Haniye için taziye açıklaması

31 Tem 2024 09:24
News ID: 85553921
Hamas'tan Haniye için taziye açıklaması

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir açıklama yaparak, bu hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti için büyük Filistin halkına, İslam ve Arap ümmetine ve tüm dünya özgürlükçülerine başsağlığı diledi.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, bu hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da Siyonistler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

Hamas'ın açıklamasında, "Mücahid kardeşimiz ve hareketin lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin haince baskını sonucu Tahran'daki ikametgahında şehit edilmiştir." denildi.

Daha önce, İran İslam Devrim Muhafızları Kolordu (IRGC) Genel Halkla İlişkiler bir açıklama yaparak, "Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye ve korumalarından biri, Tahran'daki ikametgahlarının hedef alınması sonucu şehit edilmiştir." şeklinde bilgi vermişti.

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