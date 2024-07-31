Hamas'tan Haniye için taziye açıklaması

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, bu hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da Siyonistler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

Hamas'ın açıklamasında, "Mücahid kardeşimiz ve hareketin lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin haince baskını sonucu Tahran'daki ikametgahında şehit edilmiştir." denildi.

Daha önce, İran İslam Devrim Muhafızları Kolordu (IRGC) Genel Halkla İlişkiler bir açıklama yaparak, "Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye ve korumalarından biri, Tahran'daki ikametgahlarının hedef alınması sonucu şehit edilmiştir." şeklinde bilgi vermişti.