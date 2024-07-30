Pezeşkiyan yemin etti

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 14. Dönem göreve başlama töreni bugün İslami Şura Meclisi’nde düzenlendi. Bu törene İslami Şura Meclisi’nin salonunda Yargı Erki Başkanı, Askeriye Maslahatını Belirleme Konseyi Başkanı, milli ve askeri yetkililer, bazı büyükelçiler, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı, davet edilen ülkelerin özel elçilerinden oluşan yabancı konukların katılımıyla dğzenlendi.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın konukları karşılama ve konuşmasının ardından Yargı Erki Başkanı Hüccet-ül İslam Gulam Hüseyin Ejei’nin de törenle ilgili açıklamasından sonra Cumhurbaşkanının yemin töreni başladı ve Dr. Mesud Pezeşkiyan Meclis kürsüsüne çıkarak, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için tüm yetenek ve becerilerini kullanacağına Anayasa'nın 121. maddesi uyarınca yemin etti.