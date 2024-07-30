30 Tem 2024 18:48
Journalist ID: 5630
News ID: 85553506
T T
0 Persons

Pezeşkiyan yemin etti

30 Tem 2024 18:48
News ID: 85553506
Pezeşkiyan yemin etti

Tahran, İRNA- İran'ın 9. Cumhurbaşkanı, 14. dönem yemin töreninde, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için tüm yetkinliğini kullanacağına milletvekilleri önünde yemin etti.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 14. Dönem göreve başlama töreni bugün İslami Şura Meclisi’nde düzenlendi. Bu törene İslami Şura Meclisi’nin salonunda Yargı Erki Başkanı, Askeriye Maslahatını Belirleme Konseyi Başkanı, milli ve askeri yetkililer, bazı büyükelçiler, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı, davet edilen ülkelerin özel elçilerinden oluşan yabancı konukların katılımıyla dğzenlendi.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın konukları karşılama ve konuşmasının ardından Yargı Erki Başkanı Hüccet-ül İslam Gulam Hüseyin Ejei’nin de törenle ilgili açıklamasından sonra Cumhurbaşkanının yemin töreni başladı ve  Dr. Mesud Pezeşkiyan Meclis kürsüsüne çıkarak, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için tüm yetenek ve becerilerini kullanacağına Anayasa'nın 121. maddesi uyarınca yemin etti.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .