Pezeşkiyan: Filistin halkının direnişi nihai zafere yol açacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelen Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü.

Cumhurabaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, Filistin'in özgürlük davasının yalnızca İslam Devrimi’nden sonra değil, bundan önce de İran halkının endişesi olduğunu belirterek, “İran halkı her zaman Siyonist rejimin suçlarından ve saldırganlığından nefret etmiş ve Filistin halkının haklarını desteklemiştir. Bundan sonra da Filistin halkını güçlü bir şekilde devam edecektir” dedi.

Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçların din ayrımı yapılmaksızın tüm özgür insanlarda nefret uyandırdığını belirten Pezeşkiyan, “Bu menfur suçlara karşı Filistin halkı ve savaşçılarının direnişi gurur kaynağıdır. Bu direnişin, Filistin halkının nihayi zaferine ve topraklarının özgürleşmesine ve Siyonist rejimin çöküşüne yol açacağından eminiz” ifadelerinde bulundu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise bu görüşmede, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Pezeşkiyan’ın Filistin ulusunun haklarını destekleme yönündeki tutumunu Filistin ve Gazze halkı için gurur kaynağı olarak gören Heniyye, “Bugün Filistin direnişi, emperyalizme karşı durmanın ön safında. Dolayısıyla düşman, direnişi dize getirerek kendi politikalarıyla bölgeyi yönetmeye çalışmaktadır. Burada İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi destekleme ve emperyalizme ve onun bölgedeki temsilcisi olan Siyonist rejime karşı mücadeledeki stratejisinin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz” ifadelerinde bulundu.