30 Tem 2024 16:08
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News ID: 85553366
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İranlı öğrenciler Dünya Kimya Olimpiyatları'nda 4 madalya kazandı

30 Tem 2024 16:08
News ID: 85553366
İranlı öğrenciler Dünya Kimya Olimpiyatları'nda 4 madalya kazandı

Tahran, İRNA- İranlı öğrenciler Riyad'da düzenlenen 56. Kimya Olimpiyatlarında dört renkli madalya kazandı.

İran İslam Cumhuriyeti Kimya Olimpiyatı takımı, İbrahim Kiyanmehr liderliğinde Suudi Arabistan'da düzenlenen 56. Dünya Kimya Olimpiyatı 2024'e katılmak üzere 24 Temmuz’da Riyad'a gitti.

Ramtin Moradi Mazhari, Muhammadyasin Salehi Merzicrani, Emirkiya Selimi, Elborz Rezai bu yarışmalarda İranlı öğrenci takımının üyeleriydi.

Ahmed Emiri bu takımın ikinci yömnetmeniyken bilimsel gözlemci olarak Ali Asgar Agacani, Faize Moggazi ve idari gözlemci olarak Ekbar Asadi Damanab İran takımına eşlik etti.

Bu uluslararası Olimpiyatın 56.'sı, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da 86 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

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