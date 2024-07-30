Pezeşkiyan: Mazlum Filistin milletinin ülkülerine destek güçlü bir şekilde devam edecek

Pazartesi günü 14. dönem cumhurbaşkanlığının yemin törenine katılmak üzere İran'a gelen Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale ile bir araya gelen Mesud Pezeşkiyan, bu görüşmeyi İran ile direniş grupları, özellikle de Filistinli kardeşler ve Mücahidler arasında mesafe yaratmaya çalışanlar için önemli bir mesaj olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran İslam Cumhuriyeti nizamının, Filistin milleti de dahil olmak üzere mazlumların savunulması ve Kudüs'ün özgürlüğü davasına destek verme konusundaki tutum ve politikalarının hükümetlerin değişmesiyle değişmeyeceğini belirterek, "Mazlum Filistin milletinin ülkülerine destek tüm gücümüzle devam edecektir ve hiçbir etken bu yöndeki irademizi bozamaz." dedi.

İslam ülkeleri arasında uyumun sağlanması için daha fazla çaba gösterildiğini ve Gazze'deki suç ve katliamların durdurulması için Siyonist rejim üzerindeki baskının arttığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Önümüzdeki dönemde İran İslam Cumhuriyeti gaspçı Siyonist rejimin suçlarını mümkün olduğunca açıklamaya ve bu cani rejimle mücadele diplomasisini İslam ülkelerinin ötesinde tüm bağımsız ve özgürlükçü ülkelerle ilerletmeye ve bu rejimin insanlık karşıtı cinayetleri karşısında Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri de bu görüşmede Pezeşkiyan'a hitaben İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinin ilk günlerinde Filistin direniş gruplarının liderleriyle görüşmelerinin bölgeye ve dünyaya önemli bir mesajı olduğuna işaretle " Bugün Gazze'de yaşayan mazlum Filistinliler, rejimin ve bölgedeki temsilcilerinin aşırılıklarına karşı en ön saflarda yer alıyor ve İran'ın direnişe destek konusundaki etkili duruşu ve sesi de direniş ve istikrar ruhunun korunmasında önemli bir etkiye sahip." vurgusunda bulundu.

Ziyad Nihale, Filistin halkının İran'ın desteğini hiçbir zaman unutmayacağını belirterek "Bugün Gazze'de mazlum Filistinlilere yardım, hatta gıda ve ilaç ulaştırılması için tüm yollar kapalıyken, Siyonistlere ekipman ve silah dahil her türlü yardımın ulaştırılması için tüm yollar açık. Buna rağmen Filistin halkının ve Mücahidlerin direnişi tüm tahminlerin ötesindedir." dedi.