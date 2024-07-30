BM Genel Sekreteri'nden Pezeşkiyan'a Tebrik Mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda, İran İslam Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı kendisini tebrik etti.

Guterres, Mesud Pezeşkiyan'ın İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Birleşmiş Milletler'in ve kendisinin İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki önemli rolüne atıfta bulunarak, kendisinden bölgesel krizlerin çözülmesine ve bölge ve ötesi için tehdit oluşturabilecek yeni çatışmaların önlenmesine yardımcı olma rolünü oynaması istendi.

Guterres ayrıca Birleşmiş Milletler'in, İran İslam Cumhuriyeti'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarını sürekli olarak destekleme kararlılığını da vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, doktorlara yeni görevlerini yerine getirmelerinde en iyi dileklerini ileterek, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan değerleri ve idealleri ilerletme konusunda İran'ın yeni cumhurbaşkanına güvendiğini de sözlerine ekledi.