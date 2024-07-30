30 Tem 2024 09:59
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News ID: 85552739
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İran: Atom enerjisinin barışçıl kullanımı NPT üyesi ülkelerin inkar edilmez hakkıdır

30 Tem 2024 09:59
News ID: 85552739
İran: Atom enerjisinin barışçıl kullanımı NPT üyesi ülkelerin inkar edilmez hakkıdır

Londra, İRNA- İran'ın BM ofisi nezdindeki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Cenevre'de düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı'nın ikinci hazırlık komitesi toplantısında atom enerjisinin barışçıl kullanımının üye devletlerin inkar edilmez hakkı olduğunu vurguladı.

Ali Bahreyni Pazartesi günü yapılan toplantıda "Nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla geliştirme hakkı ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için nükleer ekipman, malzeme ve bilgi mübadelesine  tam katılım, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) temel hedeflerinden biridir." açıklamasında bulundu.

Bahreyni, bazı üye ülkelerin diğer üyelere karşı siyasi amaçlara dayalı keyfi kısıtlamalar getirmeye çalışmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. 

NPT üyesi ülkelerin, inceleme konferansları çerçevesinde barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik yürütülen tüm faaliyetlerde nükleer olmayan NPT üyesi ülkelere öncelik verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade eden Bahreyni "Ancak pratikte nükleer işbirliğinde anlaşmanın dışında kalan ve nükleer silah üreten ülkelere öncelik verildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bu bağlamda, barışçıl nükleer tesislere yönelik her türlü saldırıyı veya saldırı tehdidini uluslararası yükümlülüklerin ihlali olarak değerlendiren Bahreyni, Siyonist rejimin bu konudaki tehditlerini de kınadı.

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