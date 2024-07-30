İran: Atom enerjisinin barışçıl kullanımı NPT üyesi ülkelerin inkar edilmez hakkıdır

Ali Bahreyni Pazartesi günü yapılan toplantıda "Nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla geliştirme hakkı ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için nükleer ekipman, malzeme ve bilgi mübadelesine tam katılım, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) temel hedeflerinden biridir." açıklamasında bulundu.

Bahreyni, bazı üye ülkelerin diğer üyelere karşı siyasi amaçlara dayalı keyfi kısıtlamalar getirmeye çalışmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

NPT üyesi ülkelerin, inceleme konferansları çerçevesinde barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik yürütülen tüm faaliyetlerde nükleer olmayan NPT üyesi ülkelere öncelik verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade eden Bahreyni "Ancak pratikte nükleer işbirliğinde anlaşmanın dışında kalan ve nükleer silah üreten ülkelere öncelik verildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, barışçıl nükleer tesislere yönelik her türlü saldırıyı veya saldırı tehdidini uluslararası yükümlülüklerin ihlali olarak değerlendiren Bahreyni, Siyonist rejimin bu konudaki tehditlerini de kınadı.