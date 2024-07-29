Hamas üst düzey heyeti Haniye başkanlığında İran'a geliyor

Filistin medyasına dayanarak bildirdiğine göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye başkanlığındaki üst düzey bir Hamas heyeti, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'a geliyor.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın bilgili bir kaynağı, Filistin Bilgilendirme Merkezi'ne verdiği demeçte, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin üst düzey bir heyetin başında İran'a seyahat edeceğini ve seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacağını duyurdu.

Bu konuda, İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, 80 ülkeden heyetlerin yanı sıra 11 meclis başkanı, dört başkan yardımcısı, dört başbakan ve iki cumhurbaşkanının ülkemizin cumhurbaşkanının yemin törenine katılacağını açıkladı.

Pezeşkiyan'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin dokuzuncu cumhurbaşkanı olarak yemin töreni yarın saat 16:00'da İslami Şura Meclisi'nde gerçekleştirilecek.