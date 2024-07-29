Gazze'de bir Siyonist rejim askeri daha öldürüldü

Siyonist rejim ordusu, Güney Gazze Şeridi'nde Filistin direniş güçleriyle çatışma sırasında bir yedek askerin öldüğünü açıklarken Pazar günü de direniş savaşçılarıyla çatışma sırasında 6 askerinin yaralandığını bildirmişti.
Siyonist rejim, Pazar günü Gazze savaşında ölen askerlerinin sayısının arttığını ve şimdiye kadar 689 askerin öldüğünü duyurdu. Bu rapora göre, bu kişilerden 329'u Gazze Şeridi'ndeki kara savaşlarında öldü.
Analistler, Gazze Şeridi'ndeki mevcut çatışmalar sırasında Siyonistlerin kayıplarını manipüle etmek için çok çaba harcadığını düşünüyor.
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