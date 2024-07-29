29 Tem 2024 16:44
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News ID: 85552214
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Gazze'de bir Siyonist rejim askeri daha öldürüldü

29 Tem 2024 16:44
News ID: 85552214
Gazze'de bir Siyonist rejim askeri daha öldürüldü

Tahran, İRNA- Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kayıpları artıyor ve bu rejimin medyası bölgede başka bir askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Siyonist rejim ordusu, Güney Gazze Şeridi'nde Filistin direniş güçleriyle çatışma sırasında bir yedek askerin öldüğünü açıklarken Pazar günü de direniş savaşçılarıyla çatışma sırasında 6 askerinin yaralandığını bildirmişti.

Siyonist rejim, Pazar günü Gazze savaşında ölen askerlerinin sayısının arttığını ve şimdiye kadar 689 askerin öldüğünü duyurdu. Bu rapora göre, bu kişilerden 329'u Gazze Şeridi'ndeki kara savaşlarında öldü.

Analistler, Gazze Şeridi'ndeki mevcut çatışmalar sırasında Siyonistlerin kayıplarını manipüle etmek için çok çaba harcadığını düşünüyor.

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