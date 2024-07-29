Dr. Pezeşkiyan yarın yemin edecek

İmam Humeyni (RA) Hüseyniyesi'nde Ayetullah Hamaney, devlet ve askeri yetkililer, bazı büyükelçiler ve yabancı misafirlerin katılımıyla dün cumhurbaşkanı tasdik töreni gerçekleşmişti.

İslami Şura Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı protokol birimleri, cumhurbaşkanları, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve diğer ülkelerin yetkililerini davet etmekle sorumlu bir komite oluşturmuşlardır. İslami Şura Meclisi İcra Yardımcısı Alirıza Şerifi'nin dediğine göre, cumhurbaşkanının yemin törenine 70'ten fazla yabancı heyet ve 600 yerli ve yabancı gazetecinin katılması kesinleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dönemlerinde olduğu gibi ve yemin töreninin hukuki önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu tören demokrasi ve ülkede barışçıl güç transferinin bir sembolü olarak yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, dün gece itibariyle yabancı heyetler İmam Humeyni (RA) Havalimanı'ndan Tahran'a giriş yapmaya başlamışlardır.

Bazı ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları ve dışişleri bakanları da Dr. Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak üzere bugün ve yarın Tahran'a gelecekler.

Anayasa'nın 121. maddesine göre, cumhurbaşkanının yemin töreni Meclis'in açık oturumunda, Yargı Erki Başkanı ve Anayasa Koruma Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı yemin töreninde, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için tüm yetenek ve yeterliliklerini kullanacağına dair yemin edecek ve tören sonunda yemin metnini imzalayacaktır.

Anayasa'nın 121. maddesine göre, cumhurbaşkanının yemin töreni Meclis'in açık oturumunda, Yargı Erki Başkanı ve Anayasa Koruma Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir.

Meclis'in iç tüzüğüne göre, Cumhurbaşkanı yemin töreninden sonra en geç iki hafta içinde genel programını sunmakla ve bakanlıklar için önerdiği bakanların isimlerini, ilgili deneyim ve uzmanlıklarıyla birlikte Meclis'e sunmakla yükümlüdür. Bu sunum, bakanların özgeçmişlerini, programlarını, geçmiş görev ve bilimsel çalışmalarını ve diğer referanslarını içermelidir.